В Брюсселе открывается саммит Евросоюза
08:22, 11 декабря 2008Мир
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Темы - глобальные: кризис и потепление
В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза.
Как передает радио «Свобода»,главными темами встречи, как ожидается, станут проблемы мировой экономики и борьба с глобальным потеплением.
Предполагается, что лидеры стран ЕС утвердят выделение 260 млрд. долл. на поддержку евроэкономики.
Некоторые страны во главе с Польшей выступают за смягчение обязательств по борьбе с изменением климата, заявляя, что они слишком дорогостоящи.
Саммит завершится в пятницу.
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