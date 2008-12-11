В Брюсселе открывается саммит Евросоюза

В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза.

Как передает радио «Свобода»,главными темами встречи, как ожидается, станут проблемы мировой экономики и борьба с глобальным потеплением.

Предполагается, что лидеры стран ЕС утвердят выделение 260 млрд. долл. на поддержку евроэкономики.

Некоторые страны во главе с Польшей выступают за смягчение обязательств по борьбе с изменением климата, заявляя, что они слишком дорогостоящи.

Саммит завершится в пятницу.