В Брюсселе открывается саммит Евросоюза

08:22, 11 декабря 2008
Мир
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Темы - глобальные: кризис и потепление

В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза.

Как передает радио «Свобода»,главными темами встречи, как ожидается, станут проблемы мировой экономики и борьба с глобальным потеплением.

Предполагается, что лидеры стран ЕС утвердят выделение 260 млрд. долл. на поддержку евроэкономики.

Некоторые страны во главе с Польшей выступают за смягчение обязательств по борьбе с изменением климата, заявляя, что они слишком дорогостоящи.

Саммит завершится в пятницу.

 

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