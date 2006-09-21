Приднестровье подало документы на вступление в союз Беларуси и России

Приднестровье по итогам прошедшего референдума направило документы на вступление в Союзное государство Беларуси и России.

Об этом сообщил президент непризнанной республики Игорь СМИРНОВ сегодня на пресс-конференции в Москве, передает ИТАР-ТАСС.

Вместе с тем, И.СМИРНОВ отметил, что, «будучи непризнанной республикой, Приднестровье не имеет на это право».

Отвечая на вопросы о планах вхождения Приднестровья в состав России, президент Приднестровья подчеркнул, что «референдум проходил не о вступлении, а о независимости республики». И.СМИРНОВ убежден, что есть необходимость в создании собственного государства для того, чтобы сохранить приднестровское общество, которое «сформировалось веками».

«Мы выбираем Россию, поскольку она была ориентиром и для наших предков», - аргументировал И.СМИРНОВ необходимость создания союза Приднестровья с Россией.

Лидер непризнанной республики отметил, что для Приднестровья реакция США, Евросоюза и некоторых других стран на итоги прошедшего 17 сентября референдума не стали неожиданностью. «Прикрываясь словами о демократии, представители этого сообщества хотят навязать нам свои интересы. Но 16 лет независимости для народов Приднестровской Республики явились хорошим учителем, и мы знаем, что такое настоящая демократия», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. На референдуме 17 сентября в Приднестровье 97,1% избирателей поддержали курс на независимость и высказались за союз с Россией.