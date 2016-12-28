Фальшивые новости: Европа ищет правду - Die Presse

Об этом пишет Михаэль Лачински в статье "Фальшивые новости: Европа ищет правду", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

До сих пор в конфликтах между Комиссией ЕС и интернет-компаниями из Соединенных Штатов Америки речь всегда шла о деньгах. В 2016 власти в Брюсселе расследовали агрессивное уклонение от уплаты налогов (Apple), нарушение правил конкуренции (Google) и преднамеренный обман регуляторов при приобретении конкурента (Facebook / WhatsApp). Но после своей недавней критики деловой практики и самосознания интернет-гигантов глава Комиссии ЕС Жан-Клод Юнкер вышел на совершенно новый уровень. Самый важный актив Google, Facebook и Со – это доверие, поэтому корпорации должны "направить свои амбиции" на то, чтобы предотвратить распространение ложной информации в социальных сетях, потребовал глава брюссельских властей во вторник. Он также объявил, что его ведомство внимательно изучит, принимают ли компании достаточно решительные меры против манипулирования новостями.

Угрозы Юнкера не слишком пугают, потому что у властей в Брюсселе нет полномочий для проверки сообщений и постов на правдивость. Словесное вмешательство председателя Комиссии – новый симптом растущей обеспокоенности европейских политиков из-за того, что целевой обман граждан ЕС может оказаться решающим фактором на выборах. В настоящее время с относительной уверенностью можно утверждать, что ложная информация оказала влияние на голосование британцев о выходе из ЕС в июне и на избирателей Дональда Трампа в США в ноябре. В следующем году пройдут выборы в Нидерландах, Франции и Германии – и это только запланированные голосования. В Брюсселе растет страх того, что политика превратится в игровую площадку манипуляторов, и в Европе может начаться постфактическая эра.

Страх будет оправдан до тех пор, пока в лице России есть игрок, который, похоже, заинтересован в том, чтобы поставить под сомнение факты и пропагандировать ревизионистский взгляд на мир. Первый негативный опыт с пропагандистской машиной России Европа получила в ходе украинского конфликта, когда англоязычные российские новостные каналы Russia Today и Sputnik чрезвычайно односторонне освещали боевые действия и засыпали интернет-форумы в ЕС предвзятыми статьями. В ответ на это, в 2015 году, дипломатическая служба ЕС учредила так называемую целевую группу East StratCom Taskforce, которая должна разрабатывать контрстратегии. С персоналом из девяти сотрудников и без специального бюджета возможности Taskforce невелики – но, тем не менее, они сотрудничают с более чем 400 внешними экспертами и публикуют регулярный информационный бюллетень ( "Обзор дезинформации"), в котором задокументированы фальшивые сообщения России.

Зависимость от государств-членов ЕС

Для крупномасштабного наступления против дезинформации Европейской комиссии не хватает ни бюджета, ни полномочий – информационная ТВ-служба ЕС, Europe by Satellite (EbS), не нацелена ​​на широкую общественность, а служит, в первую очередь, поставщиком материалов для медиа-компаний. Следовательно, в борьбе с дезинформацией власти Брюсселя зависят от государств-членов ЕС. Государства, в свою очередь, следуют различным стратегиям, как можно наблюдать на примере Германии и Великобритании.

В Берлине в настоящее время пытаются решить проблему с помощью оборонительного подхода. В правящей коалиции обсуждают введение такого преступления, как дезинформация – в качестве альтернативы можно последовательно использовать фактический состав преступлений клеветы и фабрикации новостей. В то же время Германия хочет возложить ответственность на социальные сети за распространяемый ими контент. В беседе с изданием Der Spiegel лидер СПД Томас Опперманн заявил, что необходимо на законодательном уровне обязать таких лидеров рынка, как Facebook и Google, создать круглосуточный пункт помощи пострадавшим от фальшивых сообщений и немедленно удалять поддельные новости. "Мы ожидаем, что практика Facebook в сфере удаления [фальшивой информации] явно улучшится", - вторил ему министр юстиции Хайко Маас.

В то время как немецкое правительство хочет добиться обязательств от управляющих платформами, Великобритания традиционно делает ставку на наступление – и международную службу BBC. Однако, контратаке мешает нехватка средств. В 2015 году, правительство Дэвида Кэмерона увеличило финансирование для BBC World Service, чтобы не отставать от русских – увеличение (в том числе, русскоязычной версии) было эквивалентно примерно 100 миллионам евро. Но, учитывая, нехватку средств из-за "брексита" (дефицит финансирования к 2020 году в связи с выходом из ЕС оценивается почти в 70 млрд евро), BBC также вынуждены экономить. В рамках пакета мер экономии запланировано сокращение 100 рабочих мест в BBC Monitoring – служба отвечает, в том числе, за мониторинг российских новостей.

Эксперты предупреждают о негативных последствиях. В начале декабря в своей речи Алекс Янгер, глава секретной службы МИ-6, назвал российскую пропаганду фундаментальной угрозой британскому суверенитету.