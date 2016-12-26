Премьер Японии почтит жертв на Перл-Харбор

Таким образом он станет первым лидером этой страны, который посетит место, откуда 75 лет назад Япония атаковала США, передает Радио Свобода.

Не ожидается, что Абэ будет извиняться за атаку 7 декабря 1941 года, в результате которой погибли более 2 тысяч американских солдат. Перед отъездом он сказал журналистам, что «почтит жертв, как премьер-министр Японии, представитель японцев».

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Японские войска атаковали Перл-Харбор, чтобы разрушить американские силы в Тихом океане. Но США вступили во Вторую мировую войну и в августе 1945 года нанесли поражения Японии.

Визит Абэ происходит через 7 месяцев после визита Барака Обамы как первого президента США, в японский город Хиросима, куда США сбросили ядерную бомбу в последние дни Второй мировой войны.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ анонсировал свой визит на Перл-Харбор, запланированный на декабрь. Таким образом он станет первым лидером этой страны, который посетит место, откуда 75 лет назад США атаковали Японию.