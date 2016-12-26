Минобороны РФ опровергает "постыдные инсинуации" о спасательных жилетах на жертвах катастрофы Ту-154

Российское Минобороны опровергает информацию о том, что тела некоторых пассажиров разбившегося по пути в Сирию Ту-154 были найдены в спасательных жилетах. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

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"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты, - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности. С первых часов после трагедии Минобороны России вместе с другими федеральными ведомствами и службами доводят обществу и журналистам исчерпывающую и объективную информацию о ходе поисковой операции", - заявили в пресс-службе.

Ранее российское агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом поисково операции, сообщило, что несколько тел погибших в катастрофе российского Ту-154 в Черном море были обнаружены в спасательных жилетах.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.