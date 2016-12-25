К поискам погибших в авиакатастрофе Ту-154 привлекут еще более тысячи военных

Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению Минобороны РФ, сейчас поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

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«В настоящее время в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения - корабли, водолазы и авиационная техника. В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты», - говорится в сообщении.

"В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м", - добавили в ведомстве.

Также на аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В ведомстве также сообщили, что тела погибших в результате катастрофы доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу.

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Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймім" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент обнаружены тела 12 погибших. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.