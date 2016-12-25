Похитителям ливийского самолета "светит" пожизненное заключение

Муса Саха и Ахмед Али заявили в суде, что считают себя невиновными, передает ВВС. Они предстали перед судом в бронежилетах.

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Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение.

Самолет авиакомпании Afriqiyah Airways был похищен ими и направлен на Мальту в пятницу. После нескольких часов переговоров угонщики сдались. Пассажиры и экипаж самолета вернулись в Ливию в субботу.

Саха и Али обвиняют, среди прочего, в хранении муляжей огнестрельного оружия, применении насилия к человеку на борту самолета, захвате заложников, угрозах применения насилия и попытке подорвать финансовую и экономическую стабильность правительства.

Представители Afriqiyah Airways заявляют, что похитители самолета сначала хотели полететь в Рим, но были вынуждены приземлиться на Мальте из-за нехватки горючего.