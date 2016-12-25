Крушение российского самолета по пути в Сирию (фоторепортаж)

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи.

Читайте такжеКатастрофа российского Ту-154: появилось видео поисковой операции на месте крушения

На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.