Крушение российского самолета по пути в Сирию (фоторепортаж)
Самолет Минобороны России упал в Черное море, на борту находились 92 человека.
Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны РФ, пропал с радаров в воскресенье в 5.40 вскоре после вылета из Сочи.
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На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По предварительным данным, никто из находившихся на борту самолета не выжил.