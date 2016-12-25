Нигерия объявила о победе над террористами "Боко Харам"

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил 24 декабря, что группировка "Боко Харам" было изгнано из его последнего оплота в стране, сообщает Радио Свобода.

По словам главы государства, нигерийские войска вошли в лагерь в лесу Самбиса и "разбили" остатки боевиков, которые были там.

"Террористы сбежали и больше не имеют места, чтобы прятаться", – отметил президент Нигерии.

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За последние семь лет в результате действий боевиков "Боко Харам" погибли более 20 тысяч человек, более 2,3 миллиона жителей Нигерии сбежали из своих домов.

Нигерийские войска освободили тысячи заложников в этом году, но так и не обнаружили местонахождение 197 девочек, которые были похищены в апреле 2014 года в городе Чибоку. Они, как и раньше, считаются пропавшими.

21 школьницу удалось вызволить из плена 13 октября 2016 года благодаря переговорам Международного комитета Красного Креста и правительства Швейцарии с группировкой "Боко Харам".