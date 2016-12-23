The Guardian: Угроза терактов в Великобритании – но как стране удавалось избегать их до сих пор?

Об этом пишет Юэн МакАскилл в статье "Угроза теракта в Великобритании – но как стране удавалось избегать их до сих пор?", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Лондон или любая другая часть Великобритании представляет собой очевидную цель для исламских террористов, даже больше, чем Германия, учитывая громкое участие Великобритании в качестве ближайшего военного союзника США.

Спецслужбы Великобритании неоднократно предупреждали, что удар по стране – это лишь вопрос времени. В одном из нечастых выступлений в начале этого месяца, Алекс Янгер, глава зарубежной разведки Великобритании MИ-6, назвал "беспрецедентной" угрозу со стороны таких группировок, как "Исламское государство" или ее сторонников.

Одним из наиболее тревожных предупреждений в прошлом году стали слова Хэмиша де Бреттон-Гордона, бывшего офицера британской армии и эксперта по химическому оружию, который повысил риск атаки ИГИЛ с применением хлора в лондонском метро, похожую на атаку с зарином в токийском метро в 1995 году.

Несмотря на такие предупреждения, Великобритания пережила только одну смерть от исламского терроризма с 2005 года, момента взрывов в Лондоне, в результате которых погибли 56 человек, в том числе четыре преступника. Единственным погибшим стал Ли Ригби, убитый во время нападения в Лондоне в 2013 году, которое спровоцировала Аль-Каида. Было еще две смерти – Мохаммед Салим в Бирмингеме в 2013 году и член парламента Джо Кокс в этом году – от рук вдохновленных шовинизмом преступников. Республиканские диссиденты убили солдат и сотрудников тюрьмы в Северной Ирландии.

Так как же Великобритании удалось избежать террора, с которым столкнулась Франция, Бельгия и Германия? Агентства Великобритании редко участвуют в таких дискуссиях, опасаясь обвинений в беспечности, им хорошо известно, что слова, сказанные сегодня, могут выглядеть глупо, если завтра произойдет нападение.

Но у Великобритании есть ряд преимуществ. Одним из первых является то, что службы безопасности, особенно МИ-5, усвоили много уроков во время бомбардировок Ирландской республиканской армии (ИРА) в 1970-х, 1980-х и 1990-х. Италии большую часть этого времени приходилось справляться с Красными Бригадами, а Германии – с фракцией Красной Армии (группа РАФ), Великобритания же столкнулась с гораздо более устойчивой и беспощадной кампанией бомбардировок. Спецслужбы и Королевская полиция Ольстера сумели проникнуть в ИРА, и внедрить агентов в ряды высших чинов – за деньги, путем шантажа или другими методами.

Кроме того, в Великобритании, по сравнению с континентальной Европой, сложнее приобрести оружие. Польский водитель угнанного грузовика, используемого во время нападения в Берлине, был застрелен. Убийцы в Париже и Брюсселе были хорошо вооружены. Для потенциальных джихадистов гораздо более рискованно пытаться попасть в Великобританию, в сравнении с относительной легкостью передвижения по континентальной Европе.

Пожалуй, наиболее значимым фактором из всех является радикальная реорганизация, которой подверглись полиция и спецслужбы Великобритании после взрывов в Лондоне. Вместо сосредоточенности на Лондоне, офицеры MИ-5 были рассредоточены по всей стране: в Мидлендс, на севере Англии, Шотландии и Уэльсе. Были созданы сети контактов и информаторов.

В период после взрывов в Лондоне, было прекращено традиционное соперничество между учреждениями, и сегодня команды из MИ-5 можно найти в штаб-квартире МИ-6 или ЦПС, и наоборот.

Все три разведывательные службы Великобритании - MИ-5, МИ-6 и ЦПС - были расширены и проводят дальнейший набор. МИ-5 расширяется с 4000 до 5000, МИ-6 – с 2500 до 3500 человек.

МИ-6 намекает, что проникла в ИГИЛ, Янгер в своей речи говорил о переносе борьбы к верхушке врага.

Самая сильная организация по сбору разведывательной информации в мире – это агентство национальной безопасности США. ЦПС – младший партнер, извлекающий пользу от большого количества данных, полученных об ИГИЛ и других экстремистских группировках.

Шираз Махер, заместитель директора Международного центра по изучению радикализации в Королевском колледже Лондона, который наблюдает за ИГИЛ, считает США и Великобританию недосягаемыми для континентальных разведок.

"США и Великобритании делают это лучше", - сказал Махер. "Это один из факторов, который помогает нам оставаться в безопасности в Великобритании: пока. Если посмотреть на неудавшиеся попытки нападений здесь, в Великобритании, это объясняется хорошей работой разведки, и непохоже, что подобное есть еще где-то".

В интервью The Guardian, в октябре, глава MИ-5 Эндрю Паркер заявил, что спецслужбы Великобритании предотвратили 12 террористических заговоров, начиная с 2013 года. По словам Паркера, за 33 года с МИ-5 он никогда не видел настолько быстрых темпов, как сейчас.

Спецслужбы постоянно боятся, что не смогут предотвратить следующее нападение. В 2014 году текущий уровень угрозы в Великобритании был повышен до "серьезного" – один уровень до самого высокого "критического". Как сказал Паркер в интервью, без увиливаний и оговорок: "В этой стране будут теракты".