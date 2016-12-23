Немецкая полиция задержала подозреваемых в планировании теракта в торговом центре

Как передает Deutsche Welle, об этом в ночь на пятницу, 23 декабря, сообщили в немецких правоохранительных органах.

Двух братьев, которые родом из Косово, подозревают в подготовке нападения на торговый центр в городе Оберхаузен. Подозреваемым 31 и 28 лет.

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Сейчас продолжается расследование относительно того, насколько далеко они продвинулись в подготовке возможных терактов, и могли ли к этому быть причастны другие лица, отметили в полиции.

Вечером накануне, 22 декабря, дополнительные подразделения полиции из соседнего Эссена были переброшены ко торговому центру CentrO в Оберхаузене и прилегающему к нему рождественскому рынку. Полицейские в форме и в гражданской одежде патрулировали территорию этих объектов и улицы неподалеку.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.