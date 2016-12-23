Bellingcat обнаружила в Facebook несколько аккаунтов "берлинского террориста"

Об этом говорится на сайте Bellingcat, передает ТСН.

При помощи аккаунтов в Facebook Амри, как предполагают сотрудники Bellingcat, поддерживал связь с шестью своими родственниками.

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Также ряд членов его семьи при помощи списка контактов имели доступ к двум и более страниц, вероятно зарегистрированных на тунисца.

Один из профилей предполагаемого преступника удалось найти благодаря записи, который, похоже, принадлежит его брату.

При этом специалисты Bellingcat обнаружили семисекундное видео, которое было загружено 26 сентября 2016 года и снято в районе моста Обербаумбрюкке через реку Шпрее в Берлине. На записи изображен сам подозреваемый, который, как следует из съемки, посещал немецкую столицу в конце сентября.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция Германии официально назвала имя выходца из Туниса, который мог управлять грузовиком, въехавшим в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине.

За информацию о местонахождении Амри полиция пообещала вознаграждение в размере до 100 тысяч евро. Приметы подозреваемого таковы: рост - 178 см, вес - около 75 кг, волосы черные, глаза карие. Полиция предупреждает, что Амри может быть вооружен и опасен.