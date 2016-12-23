В Госдепе армию США назвали лучшей в истории человечества

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает Дождь.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня», - сказал Кирби.

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«Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям», — добавил он, комментируя сделанное накануне президентом России Владимиром Путиным заявление о том, что российская армия сейчас «сильнее любого агрессора».

Ранее УНИАН сообщал, что американские аналоговые беспилотники, которые должны были помочь Киеву в боевых действиях против пророссийских боевиков на Донбассе, оказались неэффективными из-за возможности их перехвата и взлома.

Американские военные чиновники признали, что российские возможности радиоэлектронной борьбы оказались выше, чем предполагалось в начале агрессии РФ в Украине.

Армия США также использует эти беспилотники, но модернизированные до цифровой версии.