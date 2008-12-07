Рабочие, потерявшие работу, захватили завод в Чикаго

В Чикаго рабочие, потерявшие работу из-за закрытия завода, захватили здание предприятия. Они требуют выходное пособие в обмен на освобождение территории завода по производству стройматериалов Republic Windows and Doors. Как сообщили представители полиции города, всего в здании находятся около 200 человек, передает Associated Press.

В свою очередь представители завода сообщили, что не могут заплатить рабочим, так как их кредитор, Bank of America, не позволит им этого сделать.

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