Боевики ИГИЛ в Мосуле казнят гражданских за отказ размещения на крышах домов снайперов

В иракском городе Мосул боевики террористической организации «Исламское государство» казнят тех гражданских людей, которые отказываются сотрудничать с террористами, передает «Радио Свобода» со ссылкой на агентство ООН по правам человека.

В частности, сотрудничество предусматривает разрешение местных на размещение на крышах их домов ракетных установок и снайперов.

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Отмечается, что лишь 25 ноября исламисты публично расстреляли 27 гражданских на севере города. 22 ноября снайпер «Исламского государства» застрелил 7-летнего мальчика, который бежал по улице.

Напомним, Боевики «Исламского государства» суммарно убили 21 мирного жителя в Мосуле, обвинив их в сотрудничестве с поддерживаемыми США силами безопасности.

Убийства, показали, что ультра-бескомпромиссная группа сохранила свою способность к полицейскому контролю Мосула, после начала наступления на северо-иракский город.

При этом иракские войска заявили об уничтожении почти тысячи боевиков ІДІЛ в боях за восточный Мосул.

При этом отмечается, что за шесть недель наступления иракские силы захватили почти половину восточной части Мосула.