Bloomberg: Когда Рекс Тиллерсон посмотрел в глаза Путина, он увидел черное золото

Об этом пишут Стивен Бирман, Ирина Резник и Грегори Уайт в статье "Когда Рекс Тиллерсон посмотрел в глаза Путина, он увидел черное золото", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Чиновники США были ошеломлены, когда первым, что хотел обсудить Путин, оказался вопрос о "романе" его нефтяного гиганта Роснефть с компанией Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, говорят присутствовавшие на встрече. Всего за два месяца до этого, Путин лично председательствовал во время заключения их новой сделки, которая предоставила Роснефти доступ к передовым технологиям бурения, а Exxon – долю потенциальных десятков миллиардов баррелей нефти в Арктике и Черном море.

Тиллерсон искал дружбы с Путиным, с тех пор, как они впервые встретились на дальневосточном острове Сахалин в 1999 году, после того, как отставной полковник КГБ неожиданно стал премьер-министром. Назначив Тиллерсона на пост госсекретаря на прошлой неделе, избранный президент Дональд Трамп высоко оценил его способности управления компанией по всему миру. Но в следующем месяце "вечного нефтянника" ждет настоящий допрос в Конгрессе. Законодатели хотят выяснить, сможет ли Тиллерсон поставить национальные интересы на первое место, особенно в случае с Россией, где он провел почти два десятилетия, развивая отношения с бывшим шпионом, которого сенатор Джон Маккейн назвал "бандитом и убийцей".

Во время их первой встречи, упрямый техасец был против инвестирования миллиардов долларов, необходимых для того, чтобы достичь богатых морских месторождений в рамках проекта компании Exxon "Сахалин-1", без стабильного правительства в Москве, партнера в соглашении о разделе производства. До отставки 31 декабря, Борис Ельцин сменил четыре премьер-министра за 16 месяцев, прежде чем остановился на Путине, который был намерен восстановить контроль государства над устаревшей промышленностью, разоренной и приватизированной после распада Советского Союза.

"Он все знает"

Тиллерсон, который, как и Путин родился в 1952 году, когда Гарри Трумэн и Иосиф Сталин делили мир, быстро завоевал сердце нового президента. Он поддерживал лишившегося средств партнера Exxon по проекту "Сахалин-1", государственную компанию Роснефть. Он удвоил расходы на разработку далеких и рискованных месторождений (которые находятся ближе к Токио, чем к Москве), позже он сказал, что работа ускорилась, после того, как Путин возглавил страну.

"Тиллерсон встречался с каждым министром, губернатором, всеми, кто мог повлиять на Сахалин-1", - сказал Игорь Юсуфов, министр энергетики Путина с 2001 по 2004 год, в интервью в Москве. "Он прошел через все и все знает".

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Когда в 1996 году был определен правовой статус Exxon и Роснефти в проекте "Сахалин-1", добыча российской компании было на уровне всего лишь 240 000 баррелей в день, маленькая часть от уровней советской эпохи. Через десять лет, только сам островной проект добывал четверть миллиона баррелей в день, помогая Роснефти финансировать волну поглощений, которая позволила увеличить производство в 20 раз и превзойти Китай и даже сам Exxon.

Тиллерсон не только создал "дойную корову" для Exxon, которая окупится в течение десятилетий, он создал чудо инженерной мысли, которое помогло по-новому посмотреть на возможности в условиях сурового климата, побить множество рекордов скорости бурения, сред них скважина восемь миль в длину. Пораженная его способностью освоить один из самых сложных – и потенциально прибыльных – бизнес-климатов в мире, компания Exxon в 2006 году наградила Тиллерсона двойной должностью – главы и генерального директора.

Путин vs. Ходорковский

Но, вероятно, покупка доли ЮКОСа – точнее отказ от нее – также помогла Тиллерсону, и его боссу в то время, Ли Реймонду, заслужить уважение Путина.

Михаил Ходорковский создал ЮКОС на основе активов, приобретенных на сфальсифицированных аукционах при Ельцине. В 2003 году, отстаивая корпоративную прозрачность, он стал любимцем-инвестором, он также использовал свое огромное богатство, финансируя оппозиционных законодателей, чтобы бросить вызов Путину. Ходорковский пытался продать долю ЮКОСа компании Exxon, частично для политического страхования. Он решил, что ему поможет связь с огромной техасской нефтяной компанией, в то время как техасский нефтяник был в Белом доме. Двумя годами ранее, Джордж Буш сказал, что посмотрел "в глаза" Путину, и считает его "очень прямолинейным и заслуживающим доверия".

Позволить Exxon, или какой-либо другой иностранной компании, получить основной пакет акций крупнейшего в России производителя нефти в то время было неприемлемым для Путина, в частности, потому, что он считал ЮКОС украденным имуществом. Чиновники в Москве разъяснили эту позицию Тиллерсону, который, в конце концов, решил, что недостатки этой сделки существенно превосходят ее преимущества, сказал Юрий Шафраник, бывший министр энергетики, который возглавляет Союзнефтегаз, нефтегазовую компанию с интересами в Ираке и Сирии.

"В сентябре 2003 года я сказал Тиллерсону и четырем его заместителям, что активы, приписываемые ЮКОСу, отняли у народа незаконно", - сказал Шафраник в интервью. "Отступив, он продемонстрировал глубокую политическую мудрость – в противном случае, Exxon никогда бы не смогла вести бизнес в России".

Через месяц, Ходорковский был арестован в своем самолете на взлетной полосе сибирского аэропорта. В конечном счете, он провел 10 лет в тюрьме, в том числе по обвинению в мошенничестве, а ЮКОС, тем временем, столкнулся с более чем $ 30 млрд налоговой задолженности, был раздроблен и продан, в основном Роснефти. В 2004 году Путин назначил своего давнего союзника, Игоря Сечина, председателем Роснефти.

Ходорковский, который сейчас живет в Лондоне, сказал, что помнит Тиллерсона как "хорошего человека", который напоминал ему покойного Виктора Черномырдина, бывшего председателя Газпрома и премьер-министра Ельцина.

Сечин, мотоциклы

Связи, которые за многие годы сформировались между Тиллерсоном, Путиным и Сечиным, делают его идеальным кандидатом на пост госсекретаря, с точки зрения России; об этом говорят более десятка чиновников и бизнесменов в Москве, в том числе миллиардер Михаил Фридман, бывший партнер BP, акционер Роснефти.

Отношения Тиллерсона с Роснефтью имели очень важное значение для того, чтобы избавить проект "Сахалин-1" от участи "Сахалина-2", когда десять лет назад правительственные чиновники начали атаковать соглашения о распределении добычи времен Ельцина, говорит руководитель проекта "Сахалин-1" в то время, который попросил не называть его имени.

После нескольких месяцев интенсивного давления и публичных распрей, Royal Dutch Shell в 2006 году была вынуждена уступить контроль над "Сахалином-2", оператором первого российского завода сжиженного природного газа, своему партнеру Газпрому, давнему подконтрольному государству конкуренту Роснефти. Тиллерсон мудро поступил, что вел себя крайне сдержанно во время этого конфликта, и позволил Роснефти заключить сделку с чиновниками в Москве за закрытыми дверями, сказал исполнительный директор.

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Сечин, который когда-то сказал, что хотел бы вместе с Тиллерсоном объехать Америку на мотоциклах, был гостем главы компании Exxon во время его первой поездки в США в 2012 году. Два нефтяных титана посетили Уолл-стрит и головной офис кампании в Ирвинге. Год спустя, Путин наградил Тиллерсона Орденом Дружбы.

Управлять Трампом

Тем не менее, "Сахалин-1" все же столкнулся с конфликтами. В трех его месторождениях находится более 2 миллиардов баррелей потенциально извлекаемой нефти и 485 миллиардов кубических метров газа, - достаточно, чтобы покрывать спрос ЕС в течение года. Однако усилия по экспорту газа были заблокированы Газпромом и его союзниками в Москве, так что Exxon просто перекачивает большую часть газа, который добывает вместе с нефтью, обратно в землю, и ждет.

В прошлом году Exxon сделал необычный шаг и подал иск в международный суд против России на сумму около $ 500 млн из-за спорных налогов по проекту "Сахалин-1".

В прошлом году Тиллерсон надел свою шляпу дипломата и прилетел в Москву, чтобы обсудить правовые действия с министром энергетики Александром Новаком. Обычно, Тиллерсон встречался с Путиным, когда был в городе, но в тот раз он не был в повестке дня президента, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. Сечин и Exxon заявили, что надеются на урегулирование спора мирным путем.

"Мы работаем с правительством, чтобы решить эту проблему", - сказал представитель Exxon Уильям Холбрук по телефону в среду.

После подачи иска, Тиллерсон выражал пренебрежение администрации Обамы, посещая ежегодные презентации Путина в Санкт-Петербурге и повторяя свою критику в адрес санкций, введенных за действия Путина в Украине, которые приостановили деятельность Exxon в российской Арктике. В этом месяце, в Вашингтоне лоббисты Exxon успешно выступили против законопроекта, который создал бы сложности для отмены этих санкций Трампом, сообщает Politico.

Жесткая дипломатия – это путь Exxon, которому Тиллерсон следовал в течение многих десятилетий, заслужив уважение России за свою непоколебимость, говорит Эдвард Чоу, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Большой вопрос, сможет ли человек, который работал в такой сильной, сплоченной корпоративной культуре в течение 40 лет, измениться и стать эффективным дипломатом", - сказал Чоу. "Никто не знает ответа на этот вопрос, но если он может вести дела с Путиным и Сечиным, то сможет справиться и с Трампом, если вообще кто-то может справиться с Трампом".