Евроскептики не смогли собрать достаточно подписей для референдума о выходе Финляндии из ЕС

21 декабря истек срок, когда петицию могли передать в парламент, передает Европейская правда.

Сбор подписей в июне начала молодежная организация местной евроскептической "Финской партии". Петиция собрала меньше 34 тысяч подписей за шесть месяцев, тогда как необходимо было собрать 50 тысяч, чтобы предложение рассмотрел парламент.

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Представитель "Финской партии" заявил, что следующая цель молодежной организации - сделать референдум основной темой кампании на следующих всеобщих выборах в Финляндии в 2019 году.

По данным опроса, проведенного финской газетой Iltalehti, вскоре после голосования о выходе Великобритании из ЕС в июне 69% финнов выступали против референдума и 68% поддержали членство в ЕС.

Это означает, что голосование в Британии и последующие политические потрясения усилили проевропейские настроения в Финляндии. Предварительный опрос в марте показало, что 43% финнов хотели референдума и только 56% поддержали членство в ЕС.