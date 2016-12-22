Американский журналист отказался извиняться за сравнение убийств послов России и Третьего рейха

Об этом говорится в его новой статье, передает Дождь.

Кунтцман пишет, что извинится лишь в том случае, если российская сторона принесет извинения за те свои действия, которые противоречат международному праву.

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Журналист отметил, что у России «длинный список» того, за что надо извиняться. В статье он упомянул аннексию Крыма, агрессию в Украине, конфликт в Сирии и сбитый в 2014 году Boeing Малайзийских авиалиний.

При этом Кунтцман отметил, что получил от американских читателей письма, критикующие его высказывания. Он назвал это «тревожной тенденцией».

Американский журналист подчеркнул, что его статья «не была призывом к насилию», а была написана с целью напомнить, что правительству России «не следует удивляться тому, что оно получает ответ на причиненную боль и на то, что ведет войну».

Накануне сообщалось, что российский МИД направил газете письмо с требованием извиниться за публикацию о Карлове, в которой его сравнили с послом Третьего рейха.

Материал под заголовком «Убийство российского посла Андрея Карлова было не терактом, а возмездием за военные преступления Владимира Путина» был опубликован в газете 20 декабря. Автор указал, что убийство Карлова напомнило ему убийство немецкого дипломата в Париже еврейским студентом в 1938 году.