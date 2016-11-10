Bellingcat о "Буке", из которого сбили MH17: за отправку техники на Донбасс ответственна верхушка армии РФ (видео)

Об этом в интервью DW рассказал основатель проекта расследований Bellingcat Элиот Хиггинс.

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"За отправку военной техники в Украину ответственно командование российских вооруженных сил. Сложно назвать имя человека, отдавшего приказ. Но у совместной следственной группы есть большой массив записей, и из них, возможно, станет понятно, кто сделал запрос на пусковую установку, куда просьбу направили, кто дал этому случиться", - сказал он, отвечая на вопрос, кто приказал доставить в Украину "Бук", из которого сбили MH17.

Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.