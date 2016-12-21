Из восточного Алеппо эвакуированы около 19 тысяч человек - ООН

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В соответствии с принятой в понедельник резолюцией Совета Безопасности, международные наблюдатели следят за процессом эвакуации, организатором которого выступает сирийское правительство.

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По словам Йенса Лэрке из Управления по координации гуманитарных вопросов, представители ООН находятся на контрольно-пропускном пункте Рамусса на «границе» расположений оппозиции и проправительственных войск в Алеппо.

«Я хотел бы подчеркнуть, что уже насколько дней мы используем мониторинговый механизм, в рамках которого наши представители находятся на пропускном пункте Рамусса, - отметил Йенс Лэрке. - Они имеют возможность следить за происходящим. Мы считаем, что их присутствие обеспечивает защиту людей, которые покидают город».

По данным Международной организации по миграции, за последние два дня из восточного Алеппо выехало 184 автобуса с гражданским населением. В ООН настаивают на том, что операция должна продолжаться до тех пор, пока остаются желающие покинуть город. По данным ООН, таких еще немало.