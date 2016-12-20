Родственники рассказали о гибели комбата российских десантников в Пальмире – СМИ

В Сирии при минометном обстреле Пальмиры погиб командир десантно-штурмового батальона из Калмыкии Санал Санчиров. Первые сообщения об этом появились в соцсетях 12 декабря, а спустя неделю эту информацию подтвердили в администрации его родного поселка Яшкуль. Подробности о гибели комбата сестра погибшего Любовь Санчирова рассказала "Коммерсанту".

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По словам Санчировой, ее брат погиб еще 8 декабря и произошло это в районе Пальмиры.

"В свидетельстве о смерти, которое нам привезли из части, сказано, что он погиб на территории Сирийской Арабской Республики в городе Пальмира. Шел бой, они попали под минометный обстрел. Нам сказали, что несколько его сослуживцев получили в том бою ранения, они сейчас находятся в госпиталях", — говорит она.

Собеседник издания, близкий к Минобороны РФ, отметил, что майор Санчиров оказался в числе тех, кто был экстренно переброшен 8 декабря на защиту Пальмиры в помощь войскам Асада. Попав на передовую, он и еще несколько российских военнослужащих вступили в бой с террористами, однако вскоре были накрыты минометным огнем.

Сначала тело майора было доставлено из Сирии в Москву, затем прошло прощание в полку в Камышине, а 13 декабря состоялись его похороны в Яшкуле.

Сестра погибшего рассказала, что Саналу Санчирову было 37 лет, военную карьеру он начал строить сразу после школы, а буквально летом нынешнего года закончил московскую военную академию: "В Сирию он отправился в командировку в сентябре, но мы узнали об этом уже по факту". Санчиров служил в войсковой части 74507 — это 56-я отдельная десантно-штурмовая бригада, дислоцированная в городе Камышине Волгоградской области. В Министерстве обороны РФ новость о гибели офицера также пока не комментировали.

Как сообщалось, 11 декабря боевики «Исламского государства» вновь вошли в древний сирийский город Пальмира. Пальмира была освобождена в конце марта сирийскими вооруженными силами. "ИГ" удерживало Пальмиру в течение 10 месяцев, разрушив многочисленные памятники старины.

Российские войска при бегстве из Пальмиры оставили там множество военной техники. Боевики ИГИЛ захватили большое количество оружия и боеприпасов, которые не были уничтожены российскими военными. Сейчас войска коалиции пытаются уничтожить это вооружение.