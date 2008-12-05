Противостояние в Канаде: премьер против парламента

Премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР добился временного прекращения работы парламента с целью не допустить смены власти в стране.

После переговоров, которые продолжались два часа, генерал-губернатор Канады Микаэль ЖАН решила удовлетворить просьбу С.ХАРПЕРА прекратить работу парламента до конца января будущего года, передает Би-Би-Си.

В течение недели три оппозиционные партии старались добиться отставки консервативного правительства С.ХАРПЕРА.

Коалиция либеральных партий, которую поддерживает сепаратистский Квебекский блок, обвиняет премьера в неспособности решить экономические проблемы Канады.

Либералы намеревались провести 8 декабря голосование в парламенте о вотуме недоверия правительству С.ХАРПЕРА.

Решение генерал-губернатора дает ему возможность разрешить политический кризис в стране. Кроме того, министр финансов в его правительстве сможет подготовить доклад о бюджете Канады и выступить с ним перед парламентом 27 января.

Оппозиционные партии осудили решение генерал-губернатора о временном прекращении работы парламента.