Россия и Турция проведут совместное расследование убийства российского посла – МИД РФ

Об этом говорится в комментарии Лаврова на официальном сайте ведомства.

Он сообщил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган позвонил Путину, чтобы выразить свои «самые глубокие соболезнования». Они договорились о том, что расследование преступления будет совместным.

По словам Лаврова, завтра в Турцию вылетает специальная оперативно-следственная группа России в составе российских экспертов для того, чтобы вместе с турецкими экспертами принять участие в установлении истины.

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Также Лавров анонсировал давно запланированную встречу между министрами иностранных дел России, Турции и Ирана. «Только что я говорил по телефону с моим турецким коллегой М.Чавушоглу, который уже прилетел в Москву. Я убежден, что завтра на этой встрече мы примем меры, которые сделают невозможным реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления», – сказано в заявлении главы российского МИД.

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер.

Нападающий был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.

Путин назвал убийство посла РФ в Турции провокацией, направленной на срыв нормализации отношений двух стран