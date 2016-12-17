Военный инцидент между США и Китаем: Пекин выразил готовность вернуть аппарат

Об этом говорится в заявлении на сайте китайского ведомства, передает Русская служба Би-би-си.

Беспилотник оказался у китайских ВМС 15 декабря. Инцидент произошел в Южно-Китайском море, на расстоянии в 50 морских миль (более 90 км) к северо-западу от филиппинского залива Субик-Бей.

Океанографический корабль USNS Bowditch проводил в этом районе исследования, сообщают в США. Под воду был спущен исследовательский беспилотник.

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Власти КНР заявили, что военные с китайского корабля заметили неопознанный подводный объект и решили поднять его, чтобы предотвратить небезопасную ситуацию. Только потом военные заметили, что это американский беспилотник, утверждают китайские власти.

Минобороны КНР не говорит прямо, находился ли беспилотник в водах, которые Китай считает своими. В заявлении лишь выражается протест против исследовательской деятельности американских самолетов и судов вблизи китайских вод.

В заявлении минобороны КНР говорится, что американская и китайская стороны были на связи по поводу этого инцидента с самого начала. Китай сразу решил вернуть беспилотник, но заявления из США начали нагнетать ситуацию, утверждает ведомство.

США утверждают, что исследователи действовали законно. На аппарате было написано по-английски, что его нельзя извлекать из воды и что это собственность США.

Захват беспилотника - самый серьезный военный инцидент между США и Китаем за последние 15 лет. До этого в 2001 году в воздухе столкнулись американский самолет-шпион и китайский истребитель. В результате китайский пилот погиб.

КНР претендует на большую часть островов и рифов в Южно-Китайском море. Другие страны в регионе с этим несогласны. Китайские власти также развернули масштабный проект по расширению небольших островов архипелага Спратли. На этих островах КНР размещает военную инфраструктуру.