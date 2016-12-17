В Мадриде состоялся марафон Санта-Клаусов (фоторепортаж)
18:47, 17 декабря 2016Мир
906
Более 20 тысяч человек, одетых в костюм Санта-Клауса, пробежали через центр Мадрида в субботу утром, чтобы собрать деньги для страдающих от рассеянного склероза.
Учасники благотворительного марафона Санта-Клаусов в Мариде. 17 декабря, 2016 год / REUTERS
Как сообщает Reuters, каждый человек заплатил 15 евро, чтобы присоединиться к гонке вдоль главного проспекта испанской столицы.
Читайте такжеВ британском городке жители украшают дворы рождественскими огнями ради благотворительности (фоторепортаж)
Дети присоединились к родителям, участвующим в гонке, одетые в костюмы эльфов.
Отмечается, что некоторые участники привели на марафон даже собак в костюмах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter