В Мадриде состоялся марафон Санта-Клаусов (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, каждый человек заплатил 15 евро, чтобы присоединиться к гонке вдоль главного проспекта испанской столицы.

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Дети присоединились к родителям, участвующим в гонке, одетые в костюмы эльфов.

Отмечается, что некоторые участники привели на марафон даже собак в костюмах.