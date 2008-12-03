Медведев раздал поручения администрации Кремля, Путину и Совбезу

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сформулировал поручения администрации Кремля, правительству и Совету национальной безопасности в сфере международных отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, эти поручения направлены на реализацию послания Президента РФ Федеральному собранию, с которым он выступил 5 ноября.

В частности, Д.МЕДЕВЕДЕВ поручил обеспечить подготовку совместного заседания Совбеза России и Государственного совета по российской политике на пространстве СНГ.

Он также поручил внести предложения по дальнейшему выстраиванию российско-американских отношений в свете итогов президентских выборов в США и разработать комплекс мер по дальнейшему продвижению российской инициативы подготовки Договора о европейской безопасности.

Кроме этого Д.МЕДВЕДЕВ требует обеспечить подготовку проектов первоочередных нормативных правовых актов, формирующих основу для создания в России международного финансового центра и внести предложения, направленные на усиление роли российского рубля в качестве одной из валют международных расчетов.

Органы власти РФ также должны внести предложения по оптимизации миграционных процессов внутри страны и механизмов внешней миграции.

Поручения также касаются реформирования политической системы, развития судебной системы, российского федерализма, образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения.