"То, что делает Путин, – это путь, финал которого известен": журналист спрогнозировал развал России

Об этом заявил журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает Обозреватель.

Отвечая на вопрос, может ли Россия потерять часть своих территорий так же, как она отобрала у Украины Крым, журналист сказал: "Я думаю, Россия сама справится с этим без всякой посторонней помощи".

По его оценкам, Российскую Федерацию ожидает судьба Советского союза, то есть развал. Пусковым крючком к этому станет ослабление центральной власти.

"Внутри российского общества столько недоверия, столько зла, столько ненависти, что когда центральная власть ослабнет – а она вся держится на одном Путине – боюсь, что Россия гораздо быстрее разлетится по сторонам, чем нам представляется", - убежден Муждабаев.

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При этом "никакая иностранная оккупация и аннексия не понадобятся – просто с разной скоростью будут отваливаться регионы, может быть, даже те, о которых мы сегодня и подумать не можем", - предположил он.

Журналист убежден: государство, где "все замкнуто не на институциях, не на законе, а на насилии, власти и принуждении", не может прожить долго.

"У меня ощущение полного дежавю. То, что делает Путин – это путь, финал которого известен. Вопрос только в количестве жертв", - заявил журналист.