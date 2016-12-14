"То, что делает Путин, – это путь, финал которого известен": журналист спрогнозировал развал России
Россия начнет терять свои территории без какого-либо внешнего вмешательства; система, основанная на насилии и принуждении, не проживет долго.
Об этом заявил журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает Обозреватель.
Отвечая на вопрос, может ли Россия потерять часть своих территорий так же, как она отобрала у Украины Крым, журналист сказал: "Я думаю, Россия сама справится с этим без всякой посторонней помощи".
По его оценкам, Российскую Федерацию ожидает судьба Советского союза, то есть развал. Пусковым крючком к этому станет ослабление центральной власти.
"Внутри российского общества столько недоверия, столько зла, столько ненависти, что когда центральная власть ослабнет – а она вся держится на одном Путине – боюсь, что Россия гораздо быстрее разлетится по сторонам, чем нам представляется", - убежден Муждабаев.
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При этом "никакая иностранная оккупация и аннексия не понадобятся – просто с разной скоростью будут отваливаться регионы, может быть, даже те, о которых мы сегодня и подумать не можем", - предположил он.
Журналист убежден: государство, где "все замкнуто не на институциях, не на законе, а на насилии, власти и принуждении", не может прожить долго.
"У меня ощущение полного дежавю. То, что делает Путин – это путь, финал которого известен. Вопрос только в количестве жертв", - заявил журналист.