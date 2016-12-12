В Турции по обвинению в пропаганде терроризма задержали 235 человек
17:31, 12 декабря 2016Мир
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Турецкая полиция задержала 235 человек за действия от имени Рабочей партии Курдистана (РПК). Среди задержанных есть представители Народной демократической партии.
Пока неизвестно, связаны ли данные аресты с терактами / УНИАН
Об этом сообщает ВВС Україна.
Операция по задержанию прошла в 11 провинциях по всей Турции. Ее целью были люди, которых подозревают в "распространении пропаганды террористических групп".
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Пока не ясно, связаны ли аресты напрямую с нападениями на Стамбул.
Как сообщал УНИАН,вечером 10 декабря в Стамбуле рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena прогремели два взрыва. В первом случае взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, второй теракт осуществил смертник. На данный момент известно, что в результате террористических атак погибли 44 человека.
Среди погибших были 36 сотрудников полиции.
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