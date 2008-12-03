Генсек НАТО: меня мало интересует, обеспокоена Россия или нет

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР отмечает, что позиция России не была определяющей при принятии решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции после первого дня заседания Совета Северо-Атлантического Альянса.

«Меня мало интересует, обеспокоена Россия или нет... В Бухаресте Украине сказали, что она будет членом НАТО, и этот поезд идет, он не останавливается », - сказал Генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, сегодня министры иностранных дел стран - членов НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им ПДЧ.

В начале апреля этого года на саммите НАТО в Бухаресте было принято политическое решение о том, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.