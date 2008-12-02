Внутренняя ситуация в Украине недостаточно ясна, чтобы давать ПДЧ

Министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР считает, что ситуация в Украине не представляется достаточно ясной для того, чтобы предоставить стране План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Б.КУШНЕР заявил сегодня на пресс-конференции после первого дня заседания Совета Северо-Атлантического Альянса на уровне министров иностранных дел.

«Внутренняя ситуация в стране не представляется достаточно четкой. Мы ожидаем, и, думаю, вы также ожидаете, когда будет более понятна ситуация с коалицией, с правительством и так далее», - сказал министр.

Он также отметил, что сегодняшнее решение Совета не закрывает для Украины путь в НАТО.

«В Бухаресте мы решили, что министры иностранных дел должны проложить дорогу, и мы все еще на пути», - сказал Б.КУШНЕР.

Как сообщал УНИАН, сегодня министры иностранных дел стран-членов НАТО решили усилить сотрудничество с Украиной и Грузией без предоставления им ПДЧ.

Украина и Грузия подали заявки на получение ПДЧ в начале этого года.

В начале апреля на саммите НАТО в Бухаресте было принято политическое решение о будущем членстве Украины и Грузии в НАТО, однако принятие решения о ПДЧ было отложено.