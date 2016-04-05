Европейцы ежегодно тратят 24 миллиарда евро на наркотики - отчет

Об этом говорится в докладе Европола и Центра ЕС по мониторингу за наркотиками EMCDDA, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Сообщается, что наркобизнес является одним из самых прибыльных видов деятельности криминальных групп. Аналитики отмечают, что в незаконной деятельности преступниками все чаще используются современные методы - защищенные сети и цифровые валюты.

"Незаконное производство и незаконный оборот наркотиков остается одним из крупнейших и наиболее инновационных криминальных рынков в Европе", заявил директор Европола Роб Уэйнрайт.

В исследовании также говорится о том, что в Европу наркотики попадают через новые пути – в частности, героин все чаще поставляется через страны Южного Кавказа.

Европол при этом призвал страны ЕС к кооперации, чтобы обезвредить преступные сети, связанные с поставками наркотиков.

В частности, по словам Роба Уэйнрайта, важно согласованное приграничное сотрудничество между странами с целью противодействия контрабанде наркотиков.