В Беларуси десять человек хотят судить за участие в боевых действиях на Донбассе
В Беларуси начали расследование против 10 граждан этой страны, подозреваемых в участии в боевых действиях на востоке Украины.
Глава МИД Беларуси Игорь Шуневич сообщил 13 декабря журналистам в Минске, что обвиняемые принимали участие в боевых действиях как на стороне сепаратистов, так и на стороне украинских войск.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Это заявление появилось на следующий день после того, как перед судом в Беларуси появилась группа людей, обвиняемых в неонацизме, включая разжигание межэтнической вражды. Среди обвиняемых Станислав Гончаров, который воевал против поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе.
На протяжении последнего времени неоднократно появлялись сообщения, что много волонтеров и наемников из бывших советских республик воюют по обе стороны конфликта на востоке Украины.
Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9 тысяч 700 человек.