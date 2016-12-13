В Беларуси десять человек хотят судить за участие в боевых действиях на Донбассе

Глава МИД Беларуси Игорь Шуневич сообщил 13 декабря журналистам в Минске, что обвиняемые принимали участие в боевых действиях как на стороне сепаратистов, так и на стороне украинских войск.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Это заявление появилось на следующий день после того, как перед судом в Беларуси появилась группа людей, обвиняемых в неонацизме, включая разжигание межэтнической вражды. Среди обвиняемых Станислав Гончаров, который воевал против поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе.

На протяжении последнего времени неоднократно появлялись сообщения, что много волонтеров и наемников из бывших советских республик воюют по обе стороны конфликта на востоке Украины.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9 тысяч 700 человек.