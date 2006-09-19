Во время штурма телецентра в Будапеште украинские граждане не пострадали

Граждан Украины нет среди раненых во время штурма телецентра в Будапеште сегодня ночью, когда пострадали около 150 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, дело находится на постоянном контроле в Посольстве Украины в Венгерской Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью толпа, разгневанная признанием премьер-министра Венгрии Ференца ДЮРЧАНЯ о фальсификации выборов, взяла штурмом здание национального телевидения. Пострадали около 150 человек, в частности полицейские.