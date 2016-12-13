ООН: бойцы Асада в Алеппо врываются в дома мирных жителей, убиты более 80 человек

Об этом заявил, ссылаясь на данные источников, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает Русская служба Би-би-си.

Как заявил Колвилл, сообщения о подобных случаях пришли из четырех недавно отбитых силами Асада районов Алеппо. По данным источников ООН, лишь накануне были убиты десятки гражданских лиц.

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"В целом по состоянию на вчерашний вечер мы получили сообщения, что проправительственные силы убили по меньшей мере 82 гражданских лица, включая 11 женщин и 13 детей", - сказал Колвилл.

При этом он признал, что некоторые сообщения об убийствах мирных жителей не подтвердились.

"Крайне трудно собрать проверенную и внушающую доверие информацию, - пояснил Колвилл. - Мы выражаем глубокую надежду, что эти сообщения преувеличены".

Во все еще занимаемых повстанцами районах Алеппо остается несколько тысяч мирных жителей. Ранее в ООН сообщали, что вооруженные группировки препятствуют их эвакуации в занятые армией Башара Асада части города.

Глава МИД Франции Жан-Жак Эйро в отдельном заявлении также возложил вину за зверства в восточной части города на тех, кто поддерживает режим Башара Асада.

"Те, кто поддерживает режим [Башара Асада], начиная с России, не могут потворствовать этой логике возмездия и террора, не рискуя стать соучастниками", - добавил Эйро.

Утром во вторник представители сирийской армии заявили, что битва за Алеппо вошла в заключительную стадию после ряда успешных операций против повстанцев, удерживавших районы на юге города.

Наблюдатели отмечают, что падение Алеппо станет серьезным ударом по оппозиции, так как режим будет контролировать четыре крупнейших города в стране.