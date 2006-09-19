В Красноярске совершил аварийную посадку Ту-154
14:01, 19 сентября 2006Мир
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Экипаж обнаружил отказ одного из двигателей
В аэропорту Красноярска благополучно сел самолет Ту-154, запросивший посадку из-за отказавшего в полете двигателя.
Об этом “Газете.Ру” сообщили в управлении информации МЧС России.
На борту самолета находятся 129 пассажиров и члены экипажа. Самолет направлялся в Санкт-Петербург, но, преодолев примерно 500 километров пути, экипаж обнаружил отказ одного из двигателей.
Ту-154 кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.
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