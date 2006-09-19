В Красноярске совершил аварийную посадку Ту-154

В аэропорту Красноярска благополучно сел самолет Ту-154, запросивший посадку из-за отказавшего в полете двигателя.

Об этом “Газете.Ру” сообщили в управлении информации МЧС России.

На борту самолета находятся 129 пассажиров и члены экипажа. Самолет направлялся в Санкт-Петербург, но, преодолев примерно 500 километров пути, экипаж обнаружил отказ одного из двигателей.

Ту-154 кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.