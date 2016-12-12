Потерпел крушение истребитель ВВС Турции (фото)

Об этом сообщает Cumhuriyet.

Отмечается, что пилот истребителя не пострадала при крушении, так как успела катапультироваться.

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Пока неизвестно, что именно стало причиной крушения. В настоящее время проводится разбор обломков для дальнейшей работы по установлению причин крушения.

По данным генштаба Турции, истребитель F-16 ВВС страны потерпел крушение 12 декабря примерно в 19.30, заходя на посадку после учебного полета, находясь в 2,5–3 км от аэродрома Диярбакыр.