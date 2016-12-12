Июльский теракт в Ницце: полиция задержала еще 11 подозреваемых

Во Франции задержали 11 человек по подозрению к подготовке теракта в городе Ницца 14 июля, пишет Le Figaro.

Издание отмечает, что подозреваемые были задержаны сегодня утром сотрудниками элитного подразделения полиции.

"Это сектор логистики, люди, которые могли бы помочь осуществить нападение," - цитирует издание источник.

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При этом отмечается, что большинство задержанных - выходцы из восточных стран. Всех подозреваемых поместили под стражу на 96 часов.

Напомним, в результате атаки на Английской набережной в Ницце 14 июля погибли 86 человек и более 300 получили ранения.

Тогда после салюта по случаю Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, которые возвращались домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людях.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости в течение 2 км ехала сквозь толпу, прежде чем остановиться.

Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.