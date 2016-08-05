Число жертв июльского теракта в Ницце возросло до 85 человек

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на издание Nice Matin.

56-летний мужчина стал 85-й жертвой теракта в Ницце. Его 14-летняя дочь находится в больнице, жена и сын погибли в день атаки. Семья приехала в Ниццу в отпуск.

Читайте такжеДвух подозреваемых в причастности к теракту в Ницце поместили под стражу

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля в Ницце водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.

19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне.

Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.