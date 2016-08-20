Число жертв июльского теракта в Ницце возросло до 86 человек

Об этом сообщает The Washington Post.

Мужчина, имяя которого не называется, умер накануне вечером. Известно, что у него остались жена и дети.

Таким образом, в результате теракта погибли 86 человек.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля в Ницце водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением.

19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне.

Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.