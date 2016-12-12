Песков о спецназовцах в Сирии: "все вопросы не ко мне", но "компоненты наземных сил" РФ были изначально

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Тактические все вопросы все-таки нужно адресовать моим коллегам в Министерстве обороны», - сказал Песков.

«Я здесь только могу напомнить, что, так или иначе, какие-то компоненты наземных сил - они с самого начала присутствовали. Это те, кто обеспечивает безопасность в пунктах временного базирования и так далее», - ответил Песков на вопрос о наземной операции российских сил в Сирии, которую ранее показало российское телевидение, так как Совет федерации дал разрешение Путину на использование военно-воздушных сил.

Справка УНИАН. Телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» показал сюжет о работе российских сил специальных операций в Сирии. Как говорилось в репортаже, основная цель подразделения - борьба с террористами-радикалами, наблюдение за позициями террористов, выявление «по характерным признакам» их лидеров, указание координат для авиаударов.

30 сентября 2015 года Совет федерации РФ по обращению Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил РФ на территории Сирии.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента Башара Асада.

30 сентября 2016 года в Кремле в годовщину операции в Сирии заявили, что срок ее проведения изначально не определялся.