Путин: в России необходимо создать мировой финансовый центр

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает необходимым скорректировать налоговое законодательство и упростить визовый режим для бизнесменов в рамках формирования в России мирового финансового центра.

Выступая на заседании президиума правительства РФ, он отметил, что рассматриваемая стратегия развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. задает лишь основные рамки работы в данном направлении. "Для глобального позиционирования России как мирового финансового центра потребуются дополнительные шаги - корректировка налогового законодательства , упрощение визового режима для бизнесменов и формирование комфортной инфраструктуры", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что кризисные явления на финансовом рынке - один из поводов переоценить приоритеты для всего бизнес-сообщества. В такой ситуации у России появляется реальный шанс создать у себя одну из наиболее популярных финансовых торговых площадок. Для этого, по мнению В.Путина, необходимо, в том числе, устранить избыточные административные барьеры, а также сформировать компенсационную систему, которая бы защитила права розничных инвесторов.

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