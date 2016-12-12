В Новой Зеландии назначили нового премьер-министра

Кандидатура Инглиша официально утверждена правящей Национальной партией, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сейчас Инглиш также занимает пост министра финансов. Он принесет присягу 12 декабря. Инглиш написал в "Твиттере", что очень рад своему назначению.

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Заместителем Инглиша стала министр по социальному жилью Пола Беннет.

Джон Ки, занимавший должность премьера более 8 лет, неожиданно объявил о своей отставке 5 декабря, объяснив это решение семейными обстоятельствами.

Ки - лидер правоцентристской Национальной партии - добавил тогда, что будет поддерживать кандидатуру Инглиша на выборах нового премьера.