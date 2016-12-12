В Новой Зеландии назначили нового премьер-министра
03:12, 12 декабря 2016Мир
701
Новым премьер-министром Новой Зеландии станет Билл Инглиш - заместитель экс-главы правительства Джона Ки.
Билл Инглиш / REUTERS
Кандидатура Инглиша официально утверждена правящей Национальной партией, передает Русская служба Би-Би-Си.
Сейчас Инглиш также занимает пост министра финансов. Он принесет присягу 12 декабря. Инглиш написал в "Твиттере", что очень рад своему назначению.
Читайте такжеГлава МИД Италии стал премьер-министром
Заместителем Инглиша стала министр по социальному жилью Пола Беннет.
Джон Ки, занимавший должность премьера более 8 лет, неожиданно объявил о своей отставке 5 декабря, объяснив это решение семейными обстоятельствами.
Ки - лидер правоцентристской Национальной партии - добавил тогда, что будет поддерживать кандидатуру Инглиша на выборах нового премьера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter