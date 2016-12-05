Премьер-министр Новой Зеландии подал в отставку

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Кей поддержал кандидатуру своего заместителя Билла Инглиша в качестве нового премьера.

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Кей отметил, что по семейным причинам не смог бы полностью выполнять свои обязанности в четвертый срок, если бы правящая Национальная партия победила бы на выборах в 2017 году. ​

«Нужно обновление и мы начинаем это обновление сегодня», — сказал премьер журналистам.

Национальная партия выберет нового лидера 12 декабря.

В 2008 году Кей стал премьером Новой Зеландии. До этого он работал в банковской сфере, в компании Merril Lynch.