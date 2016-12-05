Премьер-министр Новой Зеландии подал в отставку
02:33, 05 декабря 2016Мир
1054
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил об уходе в отставку.
Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей / REUTERS
Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Кей поддержал кандидатуру своего заместителя Билла Инглиша в качестве нового премьера.
Читайте такжеПремьер Италии заявил о намерении подать в отставку
Кей отметил, что по семейным причинам не смог бы полностью выполнять свои обязанности в четвертый срок, если бы правящая Национальная партия победила бы на выборах в 2017 году.
«Нужно обновление и мы начинаем это обновление сегодня», — сказал премьер журналистам.
Национальная партия выберет нового лидера 12 декабря.
В 2008 году Кей стал премьером Новой Зеландии. До этого он работал в банковской сфере, в компании Merril Lynch.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter