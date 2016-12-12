Минобороны Британии: Россия остается стратегическим соперником Запада
Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что готов сотрудничать со своим новым американским коллегой, но при этом западным странам не следует рассматривать Россию как равноправного партнера.
Об этом он заявил в телевизионном интервью Би-би-си в воскресенье. По словам Фэллона, Москва остается стратегическим соперником Запада.
Этому комментарию предшествовал ряд назначений, сделанных избранным президентом США Дональдом Трампом и свидетельствующих о том, что новая администрация в Вашингтоне может наладить более теплые отношения с Владимиром Путиным.
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В частности, ожидается, что Трамп назначит на должность госсекретаря исполнительного директора компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона и, таким образом, этот важный пост займет человек, имеющий тесные связи с российскими властями и даже награжденный российским Орденом дружбы.
Все это сильно беспокоит ряд европейских союзников США, особенно некоторые страны Восточной Европы.
"Я готов работать с новым министром обороны США Джимом Мэттисом, противостоять российской агрессии в отношении НАТО, снижать напряженность в отношениях с Москвой, продолжать, как я уже ранее говорил, сотрудничество с Россией с целью урегулирования ситуации в Сирии", - сказал Майкл Фэллон ведущему Би-би-си Эндрю Марру.
"Но это не значит, что мы должны относиться к России на равных. Россия - это стратегический соперник Запада, и мы должны осознавать это", - подчеркнул министр.
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Фэллон также не преминул подчеркнуть, что Британия продолжает сохранять тесные связи с Саудовской Аравией, хотя ранее министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что саудовцы, а также Иран и ряд других государств "занимаются кукловодством и ведут гибридные войны" на Ближнем Востоке.
Представитель премьер-министра уже отметила по этому поводу, что взгляды Джонсона не отражают политику правительства в отношении Саудовской Аравии и ее роли в регионе.