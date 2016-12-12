Минобороны Британии: Россия остается стратегическим соперником Запада

Об этом он заявил в телевизионном интервью Би-би-си в воскресенье. По словам Фэллона, Москва остается стратегическим соперником Запада.

Этому комментарию предшествовал ряд назначений, сделанных избранным президентом США Дональдом Трампом и свидетельствующих о том, что новая администрация в Вашингтоне может наладить более теплые отношения с Владимиром Путиным.

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В частности, ожидается, что Трамп назначит на должность госсекретаря исполнительного директора компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона и, таким образом, этот важный пост займет человек, имеющий тесные связи с российскими властями и даже награжденный российским Орденом дружбы.

Все это сильно беспокоит ряд европейских союзников США, особенно некоторые страны Восточной Европы.

"Я готов работать с новым министром обороны США Джимом Мэттисом, противостоять российской агрессии в отношении НАТО, снижать напряженность в отношениях с Москвой, продолжать, как я уже ранее говорил, сотрудничество с Россией с целью урегулирования ситуации в Сирии", - сказал Майкл Фэллон ведущему Би-би-си Эндрю Марру.

"Но это не значит, что мы должны относиться к России на равных. Россия - это стратегический соперник Запада, и мы должны осознавать это", - подчеркнул министр.

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Фэллон также не преминул подчеркнуть, что Британия продолжает сохранять тесные связи с Саудовской Аравией, хотя ранее министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что саудовцы, а также Иран и ряд других государств "занимаются кукловодством и ведут гибридные войны" на Ближнем Востоке.

Представитель премьер-министра уже отметила по этому поводу, что взгляды Джонсона не отражают политику правительства в отношении Саудовской Аравии и ее роли в регионе.