В Европу отныне можно ввозить больше алкоголя

В Евросоюзе сегодня вступили новые правила беспошлинного ввоза сигарет и алкоголя частными лицами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Мария АССИМАКОПУЛУ (Maria Assimakopoulou).

В соответствии с новыми правилами, увеличена общая стоимость, на которую частные лица могут провезти товаров для персонального использования или для подарков, - из 175 евро до 430 евро для частных лиц, которые прибывают в ЕС авиатранспортом или морским транспортом, и до 300 евро для частных лиц, которые прибывают в ЕС наземным транспортом или внутренним водным транспортом.

Новые правила также предусматривают снятие ограничений на провоз парфюмерии, туалетной воды, кофе и чая (в пределах установленной максимальной суммы для товаров), увеличения права на беспошлинный ввоз вина с 2 до 4 литров, введение ограничений на ввоз пива в объеме 16 литров. Кроме того, новые правила предусматривают возможность для стран-членов ЕС сокращать максимально допустимое количество разрешенных к ввозу сигарет с 200 до 40.

По словам представителя Еврокомиссии, на сегодня сообщили о намерении сохранить право на ввоз 200 сигарет Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания, Великобритания, Греция и Венгрия - лишь для иностранных частных лиц.

«Этот список не полный, это только та информация, которая есть у меня на данный момент», - заявила М.АССИМАКОПУЛУ.