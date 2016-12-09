Frankfurter Allgemeine: Оружие ИГ

Об этом пишет Райнер Хэрманн в статье "Оружие ИГ", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Все более очевидно, что когда 20 января президент США Барак Обама покинет Белый дом, Мосул все еще не будет освобожден из рук "Исламского государства". Хотя Ирак, курдские пешмерга и коалиция против ИГ привлекли большие силы, чтобы изгнать из города предположительно 8000 боевиков ИГ. Операция длится уже более семи недель, но она столкнулась с препятствиями на окраине второго по величине города Ирака. Освобождены только части неарабского восточного района Мосула. К западу от реки Тигр, где в основном живут арабы, город по-прежнему под контролем ИГ.

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Операция застопорилась. Наступление в кольце внешней обороны вокруг Мосула замедлилось из-за смертников и снайперов. Освободители Мосула столкнулись с ожесточенным сопротивлением, по мере того, как приближались к внутреннему кольцу обороны, где воюют опытные бойцы. Освободителей встретили хорошо подготовленные бойцы ИГ. Они разработали простые, но эффективные методы и оружие, с помощью которых наносят большие потери любому противнику.

Взглянуть на их оборонную стратегию позволило видео, которое ИГ опубликовало в конце ноября. Оно демонстрирует боевые подразделения и снайперов, уличные баррикады и автомобили, загруженные взрывчаткой. В тех районах, из которых они отступают, они оставляют мины-ловушки, ракеты и токсичные химические вещества. Противники должны знать, во что они ввязываются.

ИГ захватило Мосул 10 июня 2014 года. За 30 месяцев подразделения группировки выкопали под городом туннель, который используют и сейчас. Они также разработали простые в обращении взрывные устройства, которые крепят на объекты, не вызывающие подозрения. Они могут быть прикреплены к трупам и детским игрушкам, к книгам и кухонной посуде, под крышками люков. В Мосуле, бойцы ИГ прикрепили мины-ловушки к обуви, которую поставили на Коран. Они знают, что почти каждый мусульманин сочтет это осквернением, подойдет, чтобы снять обувь, и будет убит.

Методы преодоления окопов противника

Объекты, к которым прикреплены взрывные устройства, взрываются при прикосновении или перемещении. Таким образом, ИГ удается остановить наступление колонны противника. Если она войдет в город, снайперы начнут обстрел задержавшейся колонны. ИГ также эффективно использует туннель. По сообщениям, они открыли огонь по противнику, и отправили грузовик, наполненный взрывчаткой, с водителем-смертником. Это позволило им пробиться на территорию противника.

ИГ также разработало методы для преодоления окопов противника. Такие траншеи должны помешать ИГ прорвать свой же фронт. ИГ прикрепляет на специальные транспортные средства стальные пластины, которые защищают их от настильного огня, во время которого мишень непосредственно находится под прицелом; если они наталкиваются на траншею, то кладут пластины поверх и могут осуществить атаку смертника в тылу.

Для производства такого оружия и специальных приспособлений, ИГ нужны хорошие инженеры, для тактического их использования – соответствующим образом обученные бойцы, говорит Нильс Вёрмер, глава офиса Фонда Конрада Аденауэра в Бейруте. Кроме обычного оружия, у ИГ также есть токсичные газы, хотя и не самого лучшего качества и, предположительно, не в высокой концентрации. Речь, должно быть, идет о горчичном и хлорном газе.

С военной точки зрения, операция осуществима, несмотря на трудности

Этому арсеналу противостоят более 50 000 солдат. Иракская армия, обученная Соединенными Штатами и другими странами международного альянса, отправила более 30 000 солдат. Остальная часть – курдские пешмерга, которые должны окружить Мосул на севере и востоке, и шиитские ополченцы "народной мобилизации" (hashd shaabi), которые должны захватить город Таль-Афар, к западу от Мосула. Кроме того, в городе Башика, к северо-востоку от Мосула, находятся две турецких танковых роты с 1000 солдат; Турция также поддерживает суннитское ополчение (hashd watani), состоящее из 1500 солдат. Коалиция против ИГ помогает иракским войскам тяжелой артиллерией, десятками боевых самолетов и примерно 5000 человек в специальных подразделениях.

С военной точки зрения, операция осуществима, несмотря на трудности, говорит Вёрмер, который двенадцать лет служит в бундесвере, и много раз был в Афганистане в рамках ISAF. Количество хорошо обученных войск ограниченное и недостаточное для операции такого масштаба и сложности. Кроме того, трудно объединить всех игроков в политический союз, который не распался бы после освобождения Мосула. Опасность представляет договор иракского премьер-министра Хайдера Аль Абади с Масудом Барзани, президентом Регионального правительства Курдистана в Эрбиле. После окончания операции они обязались разъединить войска.

После этого, каждый должен будет покинуть территорию другой стороны. Но уже сейчас становится понятно, что Багдад и Эрбиль по-разному проводят границы курдских территорий. Кроме того, данное соглашение ни к чему не обязывает ни шиитских, ни суннитских ополченцев. После окончания операции по освобождению Мосула могут возникнуть новые вооруженные конфликты.

Пока неясно, удастся ли центральному правительству в Багдаде склонить на свою сторону граждан Мосула. Это будет зависеть от того, какие правила управления Мосулом им предложат, и смогут ли получить доверие граждан будущие полицейские, которые будут состоять, в основном, из арабов-суннитов. Ясно только, что после военного поражения, ИГ уйдет в подполье и будет ждать, пока образуется новый вакуум, чтобы заполнить его. Тогда крайне важной будет хорошая образовательная работа новой полиции и новых служб, необходимо будет сдерживать ИГ, чтобы террористы не смогли восстановиться.