Трамп "приукрасил" сумму собственных расходов на предвыборную кампанию почти на $ 36 миллионов

Избранный президент США Дональд Трамп потратил на свою предвыборную кампанию 66 млн долл, вместо почти 100 млн, о чем он ранее заявлял, пишет Reuters со ссылкой на документы по раскрытию финансирования кампании.

В последние дни предвыборной кампании Трамп потратил 94 млн долл, а Клинтон – 132 млн долл.

Издание отмечает, что Трамп использовал собственный самолет, а штаб-квартирой его кампании служил пентхаус на Манхэттене.

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В общем на свою предвыборную кампанию Трамп привлек 339 млн долл., а потратил 322 млн, в отличие от своей соперницы Хиллари Клинтон, которая потратила 565 млн долл.

В целом на рекламу, в том числе и телевизионную, Трамп потратил 107 млн долл, на цифровую и интернет-рекламу – 87 млн долл.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп еще в июне продал все свои доли в различных компаниях. Пока нет данных, кому именно миллиардер продавал акции.