В Венгрии провалился референдум по миграционным квотам ЕС – экзит-полл

Воскресный референдум об участии Венгрии в обязательной программе распределения беженцев по квотам Евросоюза, по данным экзитполлов, которые приводит Reuters, был признан несостоявшимся – явка составила 45%.

Как отмечает DeutsheWelle, большинство проголосовавших – 95% – высказались против квот на распределение беженцев.

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Референдум был бы признан состоявшимся, если бы явка составила более 50 процентов. Правом голоса обладают около 8 миллионов жителей Венгрии.

Чиновники ЕС опасались, что венгерский референдум затруднит решение проблем, вызванных потоком мигрантов, которые бегут от конфликтов и других осложнений на Ближнем Востоке, в Афганистане и других местах.

Министры внутренних дел ЕС в прошлом году утвердили план, который предусматривает распределение около 120 тысяч мигрантов из тех стран Евросоюза, которые первыми принимают беженцев, остальных государств, входящих в объединение.