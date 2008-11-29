СМИ: российским офицерам запрещено выражать недовольство

Реформа российской армии будет осуществляться в строгой секретности, а распространение информации о возникающих трудностях и настроении в войсках должно быть пресечено. Такова суть директивы "О недопущении разглашения сведений о реформировании Вооруженных сил РФ", которую 11 ноября подписал начальник Генштаба Николай Макаров, пишет Лента.ру со ссылкой на газету "Коммерсант".

Появление документа вызвано недовольством среди офицеров разных уровней реформой, о начале проведения которой министр обороны Анатолий Сердюков объявил 14 октября. Директива направлена на пресечение контактов недовольных военных со средствами массовой информации.

Основное содержание реформы - сокращение уже к 2012 году численности войск с 1,13 миллиона до одного миллиона человек и переход от дивизионно-полковой структуры к бригадной. Это позволит уменьшить долю офицеров в личном составе российской армии с 32 процентов до 15 процентов, что будет соответствовать мировой практике. При этом количество генералов сократится с 1100 до 900 человек, в 2,5 раза уменьшится количество работников центрального аппарата Минобороны, а численность младших офицеров немного возрастет.

Реформа уже натолкнулась на серьезную критику внутри армии, в том числе в руководящих структурах. По данным издания, рапорт об увольнении подали начальник ГРУ Генштаба генерал армии Валентин Корабельников, начальник тыла Владимир Исаков и начальник Центрального командного пункта генерал-лейтенант Владимир Гошкодера, а также еще целый ряд армейских руководителей.

Со своей стороны Минобороны РФ отрицает наличие документа, который запрещает офицерскому корпусу комментировать СМИ реформу Вооруженных сил РФ. "В военном ведомстве и так достаточно документов, которые регламентируют выступления офицеров и генералов министерства обороны", - заявил официальный представитель ведомства полковник Александр Дробышевский.