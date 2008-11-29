Обама поддержал действия Буша

Избранный президент США Барак Обама поддерживает действующего главу Белого дома Джорджа Буша в совместной борьбе США и Индии против террористов в связи с серией терактов в индийском городе Мумбаи, где погибли не менее пяти граждан США.

Обама подчеркнул, что "США должны стоять вместе с Индией, а также с другими государствами и народами, которые намерены уничтожить террористические сети и нанести поражение их наполненной ненавистью идеологии".

Как сообщалось ранее, среди погибших также есть граждане Сингапура, Франции, Великобритании, Омана, Италии, Испании, Иордании и Китая.

Буш заявил о готовности США сотрудничать с Индией в борьбе с террористами. "Моя администрация работает с индийским правительством и международным сообществом, в момент, когда индийские власти действуют, чтобы гарантировать безопасность тех, кто находится под угрозой. Мы будем продолжать сотрудничать (в борьбе) против этих экстремистов, которые не могут предложить ничего, кроме насилия и безысходности", - говорится в заявлении Буша.

США направляют в Мумбаи группу агентов ФБР, включая следователей и криминалистов, которые примут участие в расследовании обстоятельств гибели американских граждан, а также будут готовы помочь индийским властям расследовать обстоятельства совершенных в Мумбаи терактов.

РИА “Новости”